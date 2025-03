Mañana se llevará a cabo un nuevo Nintendo Direct

Los rumores resultaron ser ciertos. Aunque estamos a solo una semana del Nintendo Direct enfocado por completo en el Nintendo Switch 2, la Gran N no se olvida de su consola actual, por lo que el día de mañana se llevará a cabo una de sus ya famosas presentaciones, la cual estará dedicada a los juegos que llegarán al Switch en un futuro.

Por medio de sus redes sociales, la compañía japonesa ha confirmado que el día de mañana, 27 de marzo, a las 7:00 AM (hora del Pacífico), u 8:00 AM (hora de la Ciudad de México) se llevará a cabo un Nintendo Direct enfocado por completo en el Switch. La presentación tendrá una duración aproximada de 30 minutos, y no tendrá nueva información sobre el Switch 2.

Este no es un Partner Direct, por lo que veremos nueva información sobre juegos first party de Nintendo, y no se descarta que Metroid Prime 4: Beyond ya tenga una fecha de lanzamiento concreta. Junto a esto, también se espera que la Gran N nos sorprenda con algunos de los juegos que aún llegarán al Switch a lo largo del 2025.

Recuerda, el siguiente Nintendo Direct se llevará a cabo el 27 de marzo a las 8:00 AM (hora de la Ciudad de México), una semana antes del Nintendo Direct enfocado en el Switch 2. En temas relacionados, esto es todo lo que necesitas saber sobre el Nintendo Direct del Switch 2. De igual forma, encuentran nueva e interesante patente de la Gran N.

Nota del Autor:

La esperanza muere al final. Sinceramente, no creía que una presentación de este tipo se llevaría a cabo a solo unos días del Direct del Switch 2. Sin embargo, será bueno ver todo lo que la compañía tiene planeado para el Switch este año. Esto significa que el 2025 será un año muy cargado para la compañía.

Vía: Nintendo