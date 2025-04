¿Es posible tener un crossover entre Spider-Man y Venom en el cine?

Hace casi cuatro años cuando se estrenó la película de Spider-Man: No Way Home se vio una escena en particular, dado que se pudo ver a la versión de Tom Hardy de Venom llegar al universo 616 y dejando aparentemente un pedazo del simbionte atrás, lo cual indica un posible crossover. Sin embargo, la idea se quedó ahí y no se hablado de nuevo del tema, esto hasta hace muy poco, ya que una persona clave salió a dar declaraciones que los fans querrán conocer.

El actor principal del villano ha hablado sobre las restricciones creativas en la franquicia que recién tuvo su cinta final del universo de Sony y su frustración por la ausencia de un crossover con Tom Holland o alguna otra variación, una colaboración que, según el actor, estuvo cerca de suceder. En una entrevista reciente, confesó que sus propios hijos compartían la decepción de muchos fanáticos por la falta de interacción entre Venom y Spider-Man en la pantalla grande. Aunque hubo conversaciones sobre la posibilidad de unir a los dos personajes, factores políticos dentro del estudio impidieron que el proyecto se concretara. “Nos acercamos tanto como se podía imaginar, salvo por hacer una película juntos, lo cual me habría encantado”, explicó Hardy. El actor destacó que su principal motivación para verlos untos era la emoción que generaría en los niños, quienes no entienden las barreras comerciales y creativas que separan a sus héroes favoritos. “Por mucho que a los adultos les encanten las películas de superhéroes, creo que los niños me recuerdan constantemente lo importantes que son estos personajes”, afirmó. Hardy concluyó señalando que, dentro de los límites impuestos por el estudio, el equipo de Venom hizo lo mejor que pudo con la historia de Eddie Brock y su simbionte. Con El Último Baile marcando el final de su etapa en la saga, el futuro del personaje en el cine sigue siendo incierto. Por ahora, habrá que ver si Marvel quiere continuar con simbionte perdido. Vía: TP