El servicio de Nintendo Switch Online sigue en expansión. Ahora, todos aquellos que paguen por el Expansion Pack, tendrán acceso a un nuevo juego de Game Boy Advance, y es que la Gran N nos ha sorprendido al revelar que Fire Emblem: The Sacred Stones ya está disponible para los interesados.

Por medio de sus redes sociales, Nintendo ha revelado que aquellos con una suscripción a Switch Online + Expansion Pack ya pueden disfrutar de Fire Emblem: The Sacred Stones. Así es, no tienen que esperar un solo segundo, y lo único que tienen que hacer es actualizar la aplicación de Game Boy Advance, algo que no les tomará más de un par de minutos.

Fire Emblem: The Sacred Stones llegó al GBA en Japón en el 2004, y el resto del mundo lo recibió un año después. En su momento, este fue el segundo juego de la serie para occidente, pero en realidad es la octava entrega principal. Notablemente, este fue el último título en la saga hasta el lanzamiento de Awakening en el 3DS, algo que revitalizó la popularidad de esta franquicia. De igual forma, esta es la primera vez que este título está disponible desde su lanzamiento original.

Recuerda, Fire Emblem: The Sacred Stones ya está disponible para todos los usuarios del Nintendo Switch Online + Expansion Pack en la aplicación de Game Boy Advance. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro gameplay de Fire Emblem. De igual forma, este es nuestro gameplay de Fire Emblem: Shadow Dragon & The Blade of Light.

Nota del Autor:

No soy un gran fan Fire Emblem, pero los títulos que he jugado los he disfrutado mucho, entre ellos Fire Emblem de GBA, por lo que no puedo esperar para disfrutar de The Sacred Stones, algo que, seguramente, me va a encantar. Solo nos queda esperar para Path of Radiance una vez que esté disponible en Switch 2.

Vía: Nintendo