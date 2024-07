Temu es acusada de ser una aplicación de malware

A día de hoy las tiendas chinas se han convertida en toda una tendencia, ya que ofrecen productos que son de gran ayuda por precios mucho menores a los que se pueden encontrar en las tiendas locales, una de esas marcas es Temu, quien poco a poco se va estabilizando en el mundo. Sin embargo, hay ciertos detalles que han hecho pensar a las autoridades que están escondiendo algo que no cuentan, razón por la cual tanto a la página como a la aplicación las están acusando de introducir malware.

Recientemente, Tim Griffin, el Fiscal General de Arkansas, presentó una demanda contra la empresa, acusándola de ser malware diseñado para espiar a los usuarios. Se dice que Griffin afirmó que Temu recopila y vende datos de usuarios con fines de lucro. Esta acusación no es nueva, pues las aplicaciones chinas han enfrentado acusaciones similares.

La demanda cita una investigación de 2023 realizada por Grizzly Research, que descubrió un código oculto en el software que supuestamente recopila datos del usuario, incluida la ubicación, los hábitos de compra y la información de pago. Griffin también acusó a Temu de violar la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Arkansas (ADTPA) al engañar a los clientes con ofertas y herramientas engañosas que recopilan información personal.

En respuesta a la demanda, la compañía se defendió emitiendo un comunicado y aclarando la situación a través de un popular YouTuber que tiene 216 millones de suscriptores. Destacó su certificación de Dekra, empresa alemana, recibida en febrero de 2024, que da fe de su seguridad. Además, está disponible en las principales plataformas como App Store y Google Play Store, lo que sugiere el cumplimiento de sus estándares de seguridad.

A pesar de las garantías de seguridad de Temu y su compromiso con las investigaciones en curso, sigue siendo fundamental que los usuarios lean los avisos de privacidad y los permisos de las aplicaciones al instalar software nuevo.

Vía: Twitter

Nota del autor: Nunca he comprado algo con ellos, pero siempre he escuchado que sus productos no duran demasiado, y eso se debe al precio que cobran por los mismos.