Emiten nueva demanda contra Temu

Pese al rápido crecimiento de Temu en regiones como la nuestra, la compañía de China constantemente se está enfrentando a problemas legales de todo tipo. Ahora, se ha dado a conocer que una nueva demanda colectiva en contra de Whaleco, la propietaria asociada de Temu, ya está en marcha debido al acoso que sus vendedores han llevado a cabo en los últimos meses.

En la demanda colectiva se alega que Whaleco acosó y molestó a los consumidores con llamadas de ventas no deseadas y mensajes de texto que los dirigían al sitio web de Temu, a pesar de que estaban registrados en la lista nacional de no llamar. Esta es la tercera acción legal de este tipo presentada contra la empresa en el último año.

La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts el pasado 3 de julio. Aquí, Phyllis King, la demandante, acusa a Whaleco de violar la Ley de Protección al Consumidor Telefónico, TCPA por sus siglas en inglés, que prohíbe a las empresas realizar telemercadeo a personas que se han registrado en la lista nacional de no llamar. Whaleco ahora se enfrenta a sanciones de $500 dólares por infracción, y las infracciones intencionadas pueden llegar hasta $1,500 dólares por cada una. Aunque el número total de afectados e involucrados se desconoce, se asegura que hay “cientos” de personas participación en la acción legal.

Junto a esto, King solicita un juicio con jurado y una indemnización por daños y perjuicios. De igual forma, se ha solicitado al tribunal una orden que prohíba al propietario de Temu realizar llamadas de telemercadeo y mensajes de texto a números del registro nacional de no llamar, salvo que exista una circunstancia de emergencia.

Por el momento no hay una respuesta por parte de Temu o Whaleco, y es probable que las compañías de China traten de llegar a un acuerdo fuera del tribunal, para así no dañar su reputación en un mercado que no está del todo contento con ellos. En temas relacionados, el SAT comienza a regular a Temu. De igual forma, puedes conseguir el iPhone 15 por $10 pesos en Temu.

Nota del Autor:

Es importante regular este tipo de compañías. El enfoque que tienen en conseguir todo tipo de clientes sin importar la forma en que lo hacen es algo que no está del todo bien visto en occidente, y esto trae consecuencias legales negativas.

Vía: The Fashion Law