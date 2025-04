Nintendo advierte que la entrega de Switch 2 no está garantizada

De forma reciente, la compañía ha emitido un comunicado importante para quienes planean adquirir la consola a través de su tienda oficial en línea. Nintendo informó que no puede garantizar la entrega del nuevo sistema el mismo día de su lanzamiento, previsto para el 5 de junio de 2025, a través de My Nintendo Store.

La advertencia está dirigida a los usuarios que se registraron previamente para recibir una invitación por correo electrónico con el fin de completar su compra. Se señaló que es posible que dichos correos no lleguen a tiempo para que los interesados reciban la consola en la fecha de lanzamiento. Tampoco se ha especificado cuánto tiempo podrían demorarse las invitaciones o los envíos posteriores.

Depois do Japão, é a vez da Nintendo of America alertar que por conta de "uma demanda elevada" pelo Nintendo Switch 2, a empresa não garante que a entrega do aparelho aconteça no lançamento na América do Norte (My Nintendo) pic.twitter.com/KA14yhy7xX

