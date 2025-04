Uno de los aspectos más llamativos del Nintendo Switch 2, es que algunos de los títulos del Switch no solo correrán mejor en la nueva consola, sino que tendrán contenido adicional. Si bien por un tiempo se desconocía cuánto iban a costar estas mejoras, por fin tenemos una respuesta oficial.

Por medio de su sitio oficial, Nintendo ha compartido los listados oficiales de las Nintendo Switch 2 Edition de Kirby and the Forgotten Land y Super Mario Part Jamboree, títulos que tendrán contenido exclusivo de la nueva consola. El primero recibirá una nueva historia, y el segundo tendrá minijuegos únicos que harán uso de los Joy-Con 2 y la cámara. De esta forma, se ha confirmado cuánto costará cada mejora:

Esto quiere decir que las actualizaciones sustanciales con nuevo contenido costarán $20 dólares, o $499 pesos. En el caso de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, los cuales solo tendrán acceso a un mejor rendimiento, así como una sencilla aplicación móvil, las actualizaciones costarán menos:

En este caso, las mejoras de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom solo costarán $10 dólares, o $249 pesos. Aunque por el momento no hay información oficial, es muy probable que este también sea el costo de actualización de Metroid Prime 4: Beyond y Pokémon Legends: Arceus una vez que estén disponibles en ambas consolas.

Esta es una táctica empleada solo por Nintendo hasta el momento, pero no se descarta la posibilidad de que algún estudio third party también tenga planes para lanzar Nintendo Switch 2 Edition de sus juegos. En temas relacionados, esto van a pesar los juegos de lanzamiento del Switch 2. De igual forma, los fans quieren castigar a Nintendo.

Nota del Autor:

$500 pesos puede sonar mucho para algunas personas, pero, como siempre, primero hay que ver la cantidad de contenido nuevo para ver si este precio está más que justificado, especialmente considerando los altos costos de los juegos en estos momentos.

Vía: Nintendo