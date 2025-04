Capcom da pista sobre Resident Evil 9

Sabemos que Resident Evil 9 está en desarrollo. Aunque Capcom aún se mantiene en silencio sobre este proyecto, múltiples reportes y filtraciones han señalado que el siguiente gran capítulo en esta serie ya está en camino. Ahora, la compañía japonesa ha compartido un video que insinúa el inevitable anuncio de Resident Evil 9.

Por medio de sus redes sociales, Capcom ha compartido un video para celebrar los 10 millones de jugadores del remake de Resident Evil 4. Aquí vemos a los ganados con sombreros de celebración, así como a Leon, Adam y Wesker, todo esto acompañado con una canción emotiva.

エージェントの皆様へ

感謝の気持ちを込めて記念映像をご用意いたしました。ぜひ音付きでお楽しみください。

Attention all agents,

We've prepared a special video to express our gratitude to all of you, which we hope you'll enjoy (with sound ON)!

RE4 Dev Team pic.twitter.com/cKaS198UVY

— Capcom Dev 1 (@dev1_official) April 25, 2025