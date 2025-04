El lanzamiento del Nintendo Switch 2 será diferente a lo que muchos esperaban. Gracias a las Game Key Cards, muchos de los títulos que estarán disponible día uno en la nueva consola serán digitales. De esta forma, la eShop por fin ha revelado el precio que títulos como Bravely Default HD Flying Fairy, Fast Fusion y otros más tendrán en esta plataforma.

Considerando que las opciones de juegos físicos día uno del Switch 2 se reduce a Mario Kart World, Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Rune Factory: Guardians of Azuma y STORY OF SEASONS: Grand Bazaar, muchos jugadores se adentrarán a la eShop para disfrutar de múltiples títulos. Es así que ya conocemos el precio de estos títulos en México:

Mario Kart World – $1,999 pesos

Donkey Kong Bananza – $1,749 pesos

Paquete de mejora The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition – $249 pesos

Paquete de mejora The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition – $249 pesos

Paquete de mejora Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – $499 pesos

Paquete de mejora Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World – $499 pesos

Nintendo Switch 2 Welcome Tour – $249 pesos

EA SPORTS Madden NFL 26 – $1,399 pesos

Split Fiction – $999 pesos

Cyberpunk 2077: Edición definitiva – $1,499 pesos

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition – $1,240 pesos

BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster – $800 pesos

DELTARUNE – $449 pesos

Sid Meier’s Civilization VII – Pack de mejora para la Edición Nintendo Switch 2 – $199

Yakuza 0 Director’s Cut – $899 pesos

HITMAN World of Assassination – Signature Edition – $614.99 pesos

Survival Kids – $999 pesos

Fast Fusion – $300 pesos

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – $827 pesos

Puyo Puyo Tetris 2S – $719 pesos

Rune Factory: Guardians of Azuma – Nintendo Switch 2 Edition $1,149.99 pesos

SONIC X SHADOW GENERATIONS – $825 pesos

Suikoden I&II HD Remaster for Nintendo Switch 2 Gate Rune and Dunan Unification Wars – $799.20 pesos

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army – $999 pesos