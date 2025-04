Aunque el Nintendo Switch 2 está a solo unos meses de distancia, aún hay muchas dudas sobre la consola. Ahora, para continuar con la confusión, se ha revelado que, pese a lo que la Gran N ha mencionado, los cartuchos del Switch 2 sí se pueden usar en el Switch, o al menos el de Rune Factory: Guardians of Azuma puede.

Por medio de una reciente sesión de preguntas y respuestas, Marvelous ha confirmado que el cartucho de Nintendo Switch 2 de Rune Factory: Guardians of Azuma incluye todo el juego y las mejoras para el Switch 2. Lo interesante, es que puedes meter este cartucho rojo a la consola de 2017, y disfrutar del juego completo, aunque sin la mayor resolución y frame rate. Esto fue lo que comentó la compañía:

“La versión de Nintendo Switch 2 Edition es una tarjeta de juego roja de 64 GB que incluye el juego completo para Nintendo Switch y el Paquete de Mejora. No es necesario descargar el juego completo: simplemente inserta la tarjeta en una consola Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 y la versión correcta se iniciará automáticamente. Como la mayoría de los títulos modernos, puede haber pequeñas actualizaciones o parches disponibles en el lanzamiento para ofrecer pequeñas correcciones y mejoras, pero ten la seguridad de que el juego completo está en la tarjeta, listo para jugar desde el primer día”.

Esto quiere decir que al insertar el cartucho rojo de Rune Factory: Guardians of Azuma en el Switch, podrás acceder a este juego, y al hacer lo mismo en el Switch 2 tendrás a tu disposición las mejoras de nueva generación. Ahora, este es un caso muy específico. Si bien Marvelous demuestra que es posible utilizar un cartucho del Switch 2 en el Switch, por el momento no hay otro juego que indique que esto sea posible.

Esta es una de las tantas dudas que tendrán una respuesta clara hasta el 5 de junio, día en que estará disponible la nueva consola. En temas relacionados, Nintendo dio malas noticias sobre la entrega de Switch 2 en su lanzamiento. De igual forma, esto van a costar las mejoras de Kirby and the Forgotten Land y Super Mario Part Jamboree.

Nota del Autor:

Es raro que esto pase. Usualmente, los cartuchos o discos de nuevas generaciones no funcionan con consolas pasadas. Aquí hay algo que Nintendo no está compartiendo, y casos como el de Rune Factory: Guardians of Azuma demuestran que hay mucho más de lo que uno puede ver a primera instancia en esta consola.

Vía: Nintendo Life