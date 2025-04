PlayStation prepara la artillería para lo que queda de 2025

El presente año se ha visto marcado por la incertidumbre económica a causa de la ejecución de políticas económicas impulsadas a través del mandatario de Estados Unidos de América, pero la realidad es que habrá dos momentos claves en la industria de los videojuegos: los debuts de Nintendo Switch 2 y Grand Theft Auto VI.

Tanto la nueva consola de la gran N como el ambicioso y esperado título de Rockstar Games tienen el éxito garantizado, sin que un aumento de precios considerable sea una vulnerabilidad, sin embargo, no todos los productos de sus competidores correrán con la misma suerte.

Derivado de lo anterior, diversas compañías han tenido que estudiar minuciosamente cuál será su calendario de lanzamientos para que sus ventas no se canibalicen y puedan tener una recepción significativa por parte de los consumidores alrededor del planeta.

En ese mismo tenor, Sony ha fijado las fechas para algunos de sus estrenos más importantes. Death Stranding 2 arribará el 26 de junio y al igual que su antecesor, contará con una increíble edición de colección que hará la delicias de todos los fanáticos de esta saga.

Durante el verano, el 10 de julio, The Last of Us Complete verá la luz y pese a que se trata de una compilación con dos clásicos que ocupan un lugar en las páginas doradas del entretenimiento, la realidad es que una nueva reedición se ha sentido muy forzada.

Por su parte, Marathon, la propuesta multijugador de Bungie, está prevista para el 23 de septiembre y se sumará a la tendencia que ha impulsado Microsoft en los últimos años, de dotar su videojuegos a una amplia gama de dispositivos en el mercado.

El 2 de octubre será el banderazo de salida para Ghost of Yōtei, de la mano del estudio Sucker Punch, mismo que tendrá diferentes versiones incluyendo una de coleccionista que vendrá con una réplica de la máscara de Atsu y que ha causado revuelo no sólo por su nivel de detalle sino porque el software no vendrá en formato físico, tal y como ha ocurrido en los últimos años.

Entre remasterizaciones y proyectos originales, PlayStation ha ido conformando su catálogo para este 2025 tan competido. Será interesante ver si en los meses venideros existe alguna sorpresa como pasó con Astro Bot o en su defecto, saber más sobre Marvel’s Wolverine, que ha quedado en el tintero tiempo atrás cuando se filtraron diversos detalles a causa de un hackeo.