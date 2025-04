Después de meses de espera, Days Gone Remastered ya está disponible para todos los usuarios del PlayStation 5 y PC. De esta forma, y como siempre sucede con este tipo de proyectos, muchos quieren saber qué tanto ha cambiado entre la versión original y esta versión. Es así que ya tenemos una comparación de esta entrega.

Por medio de su canal de YouTube, el usuario conocido como ElAnalistaDeBits compartió una comparación donde se pueden apreciar las diferencias visuales entre Days Gone en PS4 y su remasterización en PS5. Notablemente, aspectos como la iluminación, sombras y las texturas han recibido una serie de mejoras sustanciales.

Muchos han señalado que Days Gone Remastered se ve mejor que The Last of Us Part II Remastered, aunque no llega a lo que vimos con Horizon Zero Dawn Remastered. Junto a las mejoras visuales, el título también cuenta con contenido nuevo que nos permitirá disfrutar de esta aventura por mucho más tiempo de una forma interesante.

Recuerda, Days Gone Remastered ya está disponible en PS5 y PC. Aquellos con la versión normal del juego, ya sea en PS4 o PC, pueden recibir todas las mejoras al pagar solo $10 dólares. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este proyecto aquí. De igual forma, te decimos si la versión de PS Plus de Days Gone se puede actualizar o no.

Days Gone es un juego que ha dado mucho de qué hablar desde su lanzamiento. Con esta remasterización, un nuevo público tiene la oportunidad de disfrutar de esta entrega sin los problemas técnicos que aquejaron a los usuarios del PS4 en su momento, por lo que podríamos estar frente a una revisión pública de esta entrega.

Vía: ElAnalistaDeBits