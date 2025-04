Fecha del primer DLC de Kingdom Come Deliverance II

Kingdom Come Deliverance II se posiciona como uno de los juegos más exitosos del año. Aquellos que ya terminaron esta aventura, no tendrán que esperar mucho para volver a este mundo, y es que en mayo estará disponible la actualización 1.3 de esta entrega, la cual no solo agrega contenido gratuito, sino que también nos dará acceso a la primera expansión de paga.

Por medio de una presentación especial, Warhorse Studios ha confirmado que Brushes With Death, el primer DLC de paga para Kingdom Come Deliverance II, estará disponible en algún punto del próximo mes de mayo. Aquí, los jugadores tendrán la oportunidad de experimentar una nueva historia, donde Henry conoce al Maestro Voyta, quien busca la inspiración correcta para su obra maestra.

Junto a la historia, la expansión también permite que los jugadores puedan personalizar su escudo al elegir diferentes colores, patrones, bordes y el símbolo en el centro. Esto no es todo, puesto que también será posible conseguir figuras para usar en el arma defensiva al completar misiones o interactuando con NPCs clave. Este es solo el primero de tres DLC planeados para Kingdom Come Deliverance II, por lo que aún hay mucho que este juego tiene para nosotros.

Por si fuera poco, la actualización 1.3 también agregará contenido gratuito, como minijuegos de tiro con arco a caballo y carreras de corceles. Recuerda, el DLC de Brushes With Death llegará a Kingdom Come Deliverance II en algún punto de mayo. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestra reseña del juego. De igual forma, así le ha ido en ventas a este título.

Nota del Autor:

Kingdom Come Deliverance II no es para todos, y eso está bien. Aquellos que aman este tipo de experiencias seguramente se la han pasado increíble en este mundo, y no pueden esperar para regresar a él. Lo mejor de todo, es que los desarrolladores han decidido darle un gran soporte después de su lanzamiento, algo que todos pueden admirar.

Vía: Warhorse Studios