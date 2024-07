Las mejores ofertas de PC en el Amazon Prime Day

Las ofertas por el Prime Day no se detienen. En esta ocasión te contamos sobre las mejores rebajas que Amazon tiene para todos los que están buscando una nueva computadora, o al menos conseguir una serie de accesorios interesantes para su instalación actual, y todo sin afectar a tu cartera.

Dell Laptop Gaming G5530 15.6″ FHD, NVIDIA GeForce RTX 3050 – Disponible a $16,244 pesos.

Esta es una gran opción para todos aquellos que desean jugar, pero no tienen el espacio suficiente en sus casas, o están en constante movimiento. Con una RTX 3050, no hay mucho que no puedas jugar.

LG 27GQ50F-B Ultragear Gaming Monitor 27″ – Disponible a $3,899 pesos.

Todos necesitan de un monitor, especialmente aquellos con una PC casera. De esta forma, necesitas aprovechar esta oferta para completar tu instalación de la mejor forma posible.

ASUS Laptop TUF Gaming A15 2024 – Disponible a $15,499 pesos.

ASUS siempre se ha caracterizado por entregar productos de calidad, y con este descuento, ya no tienes excusa para no tener en tu poder una laptop enfocada a los juegos.

Lenovo Laptop + Mochila – Disponible a $7,499 pesos.

No todo tiene que estar enfocado en los videojuegos. Hay muchos trabajos en donde requieres de una buena computadora, y esta es una de las mejores opciones disponibles en la actualidad.

Lenovo Laptop IdeaPad 5 15.6″ FHD – Disponible a $9,399 pesos.

Similar al modelo anterior, pero con un mayor poder, esta laptop es todo lo que los fans de la portabilidad requieren. Aprovecha la rebaja y disfruta de esta pieza de hardware.

BenQ MOBIUZ EX240N 23.8″ – Disponible a $3,089 pesos.

Con este monitor en tu poder, ya no tendrás excusa para disfrutar de tu colección de Steam de la mejor forma posible. Lo mejor de todo es su precio, el cual es sumamente accesible para todos los interesados.

Ocelot Gaming Monitor Gamer OM-E27. 27″ – Disponible a $1,739 pesos.

Otro gran monitor que todos aquellos que están buscando crear su propio espacio necesitan tener. Su precio accesible lo convierte en algo que elimina múltiples restricciones.

Dell Monitor Gaming Curvo 34″ – Disponible a $7,899 pesos.

Para aquellos que desean un extra en sus monitores, este modelo no solo cumple con todo lo que busca, sino que también ofrece una curvatura que le dará un toque único a tu instalación.

XTREME PC GAMING Geforce RTX 3060 – Disponible a $15,999 pesos.

Si deseas tener tu propia PC gamer, pero no quieres construirla, no te preocupes, aquí puedes conseguir ya todo listo para solo sacarlo de la caja y disfrutar de todo los beneficios que ofrece esta plataforma.

Logitech G203 – Disponible a $309 pesos.

Por último, pero no menos importante, todos necesitamos un mouse, y el trabajo de Logitech ha demostrado ser de calidad en el pasado, por lo que esto es esencial para cada usuario de PC.

Nota del Autor:

Esta es una selección para todos los usuarios. Desde aquellos que buscan jugar con un gran poder, ya sea en una PC normal o una laptop, así como aquellos que buscan expandir o actualizar su instalación de juego.

Vía: Amazon