Pese a todas las controversias sobre J.K. Rowling, Warner Bros. sigue adelante con sus planes para adaptar los libros de Harry Potter en una extensa serie live action. De esta forma, recientemente se revelaron una serie de detalles interesantes sobre esta producción, confirmando el precio de este show y su duración.

De acuerdo con Casey Bloys, presidente y CEO de contenido de HBO y Max, la serie de Harry Potter será la producción más cara de la compañía. Con un presupuesto de, aproximadamente, $125 millones de dólares, la aventura del niño que vivió será más cara que Game of Thrones y House of the Dragon, producciones que previamente tenían este honor. Aquí se habla de una escala que le rendirá honor al mundo mágico creado por Rowling.

Junto a esto, se ha confirmado que la serie de Harry Potter tendrá siete temporadas, cada una adaptando de la forma más fiel los libros. Lo interesante, es que Warner Bros. planea tomarse 10 años para llevar a cabo esto. Considerando que el show tiene un estreno planeado para el 2026, esto significa que veríamos el final hasta el 2036.

Actualmente, Francesca Gardiner y Mark Mylod, quienes trabajaron en Succession, están trabajando para adaptar los libros al servicio de streaming, en donde tienen pensado rendirle homenaje al trabajo original, así como a las películas, llevando esta historia a un nuevo público. Por el momento, solo nos queda esperar a que más información esté disponible, algo que probablemente sucederá hasta el próximo año.

Recuerda, la serie de Harry Potter llegará a Max hasta el 2026. En temas relacionados, J.K. Rowling ataca a un nuevo actor de Harry Potter. De igual forma, ilustración de Harry Potter se vende por millones de dólares.

Nota del Autor:

Lo único que espero de la serie de Harry Potter, es que hagan una buena adaptación de la historia. Rowling es infame por inventar cosas y retroactivamente cambiarlas para ir acorde a lo que ha creado, y espero que esto no suceda en esta nueva adaptación.

Vía: MovieWeb