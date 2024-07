J.K. Rowling ataca a otro actor de Harry Potter

No es un secreto que J.R. Rowling, autora de Harry Potter, poco a poco está perdiendo el soporte de aquellos con los que alguna vez trabajó en las adaptaciones cinematográficas de sus libros. Actores como Daniel Radcliffe y Emma Watson han expresado su ruptura, y ahora fue el turno de David Tennant, el cual ha sido llamado un “talibán de género” por parte de Rowling.

Hace un par de días se llevaron a cabo los British LGBT Awards, en donde Tennant, quien le dio vida a Bartemius Crouch Jr. en El Cáliz de Fuego, expresó su oporto por la comunidad transgénero, y habló en contra de las propuestas del gobierno de Inglaterra enfocadas en hacer la vida de estas personas un infierno. El actor llamó a las personas en contra de esta comunidad como:

Bueno, esto no fue del grado de Rowling, quien acusó al actor de ser un “talibán de género”. Esto fue lo que comentó en su cuenta de Twitter:

This man is talking about rape survivors who want female-only care, the nurses currently suing their health trust for making them change in front of a man, girls and women losing sporting opportunities to males and female prisoners incarcerated with convicted sex offenders. pic.twitter.com/6C7yNC4TCt

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 28, 2024