Aassassin’s Creed: Shadows probablemente se convierte en el título más controversial de Ubisoft, y esto no tiene que ver con un lanzamiento lleno de bugs o un desarrollo complicado, sino por la inclusión de Yasuke, el coprotagonista de esta entrega, y el cual no es del agrado de muchas personas. Si bien ya hemos escuchado muchas quejas por parte del público occidental, recientemente se dio a conocer que los jugadores japoneses desean que la compañía francesa cancele Assassin’s Creed: Shadows.

Recientemente, el usuario conocido como Shimizu Toru creó una petición en Change.org para que Ubisoft cambie al protagonista de Assassin’s Creed: Shadows o, cancele por completo este título. Esto fue lo que mencionó al respecto:

“A lo largo de esta historia, Ubisoft sigue malinterpretando la naturaleza y el papel de los samuráis. Esto es un grave insulto a la cultura y la historia japonesas y podría conducir al racismo asiático. Exigimos que Ubisoft detenga inmediatamente el lanzamiento de Assassin’s Creed Shadows y muestre una investigación seria y respeto por la historia y la cultura japonesas”. Se necesita tu firma. Firma esta petición para que Ubisoft sepa la importancia del respeto cultural y la precisión histórica”.

Toru, así como múltiples personas más en el internet, han señalado que Yasuke, el cual está basado en su contraparte real, no era un samurái, sino un retenedor, una especie de soldado similar a un samurái sin serlo. De esta forma, muchos han acusado a Ubisoft de revisionismo histórico y de diversidad forzada.

Debido a que el juego estará disponible este año, Ubisoft no cumplirá con esta demanda, incluso si más de 21 mil personas ya han firmado esta petición. Te recordamos que Assassin’s Creed: Shadows llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 15 de noviembre de 2024. En temas relacionados, productor del título defiende a esta entrega. De igual forma, aquí puedes ver el nuevo gameplay del juego.

Nota del Autor:

Cuando hablamos de personajes históricos, es muy difícil encontrar un punto medio, especialmente cuando no hay mucha información disponible. Es muy probable que Ubisoft decidió que Yasuke fuera un samurái para que fuera mucho más digerible para el público en general. No todos son expertos en la historia de Japón y saben que es un retenedor. Al final del día, este es un trabajo de ficción con una versión ficticia de una persona real, algo que no es nuevo.

Vía: Change.org