Aunque han pasado tres años desde que Warner Bros. reveló sus intenciones de hacer una serie live action de Harry Potter, estos planes por fin se están haciendo una realidad. De esta forma, el día de hoy se ha revelado quiénes tomarán los papeles de showrunner, escritor y director, y la selección da una muy buena primera impresión.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Francesca Gardiner ha sido seleccionada para ser la escritora y showrunner de la serie, mientras que Mark Mylod se encargará de dirigir múltiples episodios de esta adaptación. Ambos han ganado múltiples Emmy por su participación en Succession de HBO.

Gardiner es reconocida como escritora y productora por trabajos como His Dark Materials en HBO, Killing Eve en BBC America, y The Rook en Starz. Por su parte, Mylod ha dirigido episodios de Game of Thrones, y hará lo mismo para la próxima segunda temporada de The Last of Us de HBO; también ha dirigido películas como The Menu, entre otros proyectos.

Lamentablemente, por el momento no hay más información sobre esta serie. Warner Bros. no ha compartido detalles sobre los actores involucrados o la fecha de estreno para esta serie. Recordemos que esta es una nueva adaptación de los libros de J.K. Rowling y, quien pese a todos los comentarios que ha hecho, asumirá el rol de productora ejecutiva en esta ocasión. En temas relacionados, Daniel Radcliffe no aparecerá en esta serie. De igual forma, revelan nuevo juego de Quidditch.

Nota del Autor:

Si bien aún hay muchos aspectos que la serie necesita superar, al menos parece que Warner Bros. quiere que la producción sea un éxito. El talento detrás de la cámara es sumamente importante, y todo parece indicar que se está buscando al equipo correcto.

Vía: The Hollywood Reporter