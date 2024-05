Daniel Radcliffe no aparecerá en la serie de Harry Potter

El año pasado se dio una noticia que muchos fanáticos de Harry Potter no tenían pensada, y eso fue la revelación de que en MAX se planea lanzar una serie del mago más famoso del mundo, adaptando los siete libros de manera fiel con un cast totalmente nuevo en relación a los actores de la película. Sin embargo, hay gente que quiere ver a los protagonistas como el propio Daniel Radcliffe, y hace poco ha mencionado sobre lo que piensa de hacer un presunto cameo en el programa.

Mediante un nuevo video en el canal de E News se ha dado una entrevista corta al actor, y ahí mencionó que le entusiasma ser testigo del proyecto pero como espectador, por fin ver la franquicia de magia desde otra perspectiva y con una nueva generación de actores para interpretar a los personajes. Y cuando le preguntaron si cree que lo llamaran para al menos hacer alguna pequeña referencia, ha dicho que lo más seguro es que no suceda.

Acá lo mencionado por él:

No lo creo. Creo que muy sabiamente quieren tener una ruptura limpia, y no sé si funcionaría que hiciéramos algo en ella. Según tengo entendido, están intentando empezar de cero y estoy seguro de que quien lo haga querrá dejar su propia huella y probablemente no querrá tener que ingeniárselas para que el viejo Harry haga un cameo en alguna parte. Así que definitivamente no lo estoy buscando de ninguna manera, pero les deseo, obviamente, toda la suerte del mundo y estoy muy emocionado de pasar la antorcha, pero no creo que necesite que yo la pase físicamente.