Pese a que Telmex está constantemente mejorando su servicio, aún hay muchos problemas que aquejan a los usuarios del internet Infinitum, especialmente cuando hablamos sobre su estabilidad. De esta forma, se ha propuesto que, en dado caso de perder temporalmente el internet, tengas un descuento del 30% en el pago de tu servicio.

Recientemente, Roberto Juan Moya, senador de México, propuso una medida que busca que Telmex brinde un mejor servicio. Entre estas iniciativas se incluyen la actualización de infraestructura, mejoras en los tiempos de respuesta de soporte técnico, y la expansión de la cobertura de internet de alta velocidad. Sin embargo, lo más interesante es un descuento del 30% para todos aquellos que sufren problemas de red, dejando al usuario sin acceso a internet por dos horas o más.

Aquí se menciona que, en caso de experimentar una interrupción del servicio por más de dos horas, los clientes deberán reportar la incidencia al centro de atención a clientes de Telmex. Al señalar el inconveniente, ya sea en línea, personalmente o por medio de una llamada, los usuarios podrían ser acreedores a un descuento del 30% en su próximo pago de Telmex.

Si bien por el momento esto solo es una propuesta, y Telmex no ha comentado si está dispuesto a hacer esto o no, queda claro que esta es una idea bastante interesante que beneficiaría completamente al usuario. Esto no solo haría que la compañía le dé un mayor peso a la solución de problemas, sino que podría crear un estándar en el país.

Lamentablemente, y como usualmente sucede en ese tipo de casos, existe la posibilidad de que la propuesta no logre concretarse en un futuro. Solo nos queda esperar. En temas relacionados, Telmex aumenta la velocidad de su internet. De igual forma, se reportan grandes pérdidas de usuarios para Telmex.

Nota del Autor:

Esto sería increíble. Constantemente sufro de problemas con el internet, y si he llegado a tener días en donde simplemente no tengo acceso a la red. Si bien prefiero que esto no suceda, un descuento del 30% en mi pago mensual suena como una buena alternativa.

Vía: Terra