Confirman nuevos actores para la serie de One Piece

La serie live action de One Piece fue un éxito para Netflix, por lo que una segunda temporada ya está en producción. Si bien ya sabemos qué parte de la historia de Eiichirō Oda será adaptada, aún se desconoce quiénes serán los actores encargados de interpretar a los personajes que muchos ya conocemos. Afortunadamente, parte de este misterio por fin se ha resuelto, puesto que la compañía de streaming ha revelado al nuevo elenco para esta serie.

Por medio de sus redes sociales, Netflix ha confirmado que David Dastmalchian, famoso actor de Hollywood a quien recientemente vimos en Late Night With the Devil, será el encargado de darle vida a Mr. 3. Por su parte, Camrus Johnson y Daniel Lasker tomarán los papeles de Mr. 5 y Mr. 9, respectivamente. De igual forma, Miss Valentine quedará en manos de Jazzara Jaslyn. Estos son miembros de la organización de Baroque Works, quienes juegan un papel importante en el arco de Arabasta.

De entre las sombras aparecen por primera vez quienes interpretarán a los agentes de Baroque Works. pic.twitter.com/272kJOIyT6 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 25, 2024

Por su parte, también se ha confirmado que Clive Russell le dará vida a Crocus, Werner Coester será Dorry, y Brendan Murray se encarará de Brogy, dejando en claro que la adaptación también tendrá tiempo de mostrarnos algunas de las pequeñas aventuras que viven Luffy y compañía en su viaje.

¡El Grand Line acaba de hacerse más grande! Los cascarrabias Crocus, Brogy y Dorry vienen hacia nosotros. 😱 #OnePieceNetflix pic.twitter.com/c34nwH7WRE — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 26, 2024

Aunque los detalles aún no son claros, se espera que la segunda temporada de One Piece esté enfocada en el arco de Arabasta, uno de los eventos más amados por los fans del anime y manga. Solo nos queda esperar a que más información esté disponible en un futuro. En temas relacionados, revelan nuevos detalles sobre esta adaptación. De igual forma, el nuevo juego de One Piece sorprende por su calidad visual.

Nota del Autor:

Considerando los eventos del anime y manga, la segunda temporada de One Piece será bastante grande, por lo que el ritmo será un factor importante. Netflix tiene que encontrar la forma de que la serie no se sienta que vaya muy rápido, pero tampoco lenta, algo que puede ser un problema.

Vía: Netflix