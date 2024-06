Revelan nuevos detalles sobre la serie de One Piece

Gracias al rotundo éxito que fue la serie live action de One Piece, Netflix le dio luz verde a una segunda temporada. Si bien los detalles aún no están disponibles, todo parece indicar que las filmaciones de los nuevos episodios no solo incluirán una segunda temporada, sino una tercera parte también.

En una reciente entrevista con Comicbook, Brashaad Mayweather, quien interpretó a Patty, chef del barco-restaurante Baratie, el calendario de filmaciones de One Piece es bastante grande, por lo que el actor ha señalado que esto podría significar que episodios de la tercera temporada se filmarían inmediatamente después de los capítulos planeados para la segunda temporada. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Veremos si vuelven a recordarlo porque están filmando dos temporadas, la segunda y la tercera, consecutivas dentro de poco. Así que veremos qué pasa”.

Es importante mencionar que por el momento no hay información oficial por parte de Netflix sobre sus planes para filmar la tercera temporada de One Piece. Sin embargo, no sería descabellado pensar que este será el caso, especialmente considerando lo que han hecho últimamente con otras producciones.

Notablemente, series como Avatar: The Last Airbender, The Witcher y El problema de los 3 cuerpos fueron confirmadas para tener dos temporadas más. Usualmente, se confirma solo una nueva oleada de capítulos, no dos o más, pero Netflix ha comenzado a cambiar esto. De esta forma, pueden reducir los costos de producciones, y mantener a los actores de la misma edad, y así evitar problemas como a los que se enfrenta Stranger Things.

Por el momento, sabemos que nuevos episodios de la serie live action de One Piece están en camino, y llegarán a Netflix en un futuro. En temas relacionados, One Piece supera las ventas de Dragon Ball. De igual forma, un juego de One Piece sobresale por su animación.

Nota del Autor:

Los nuevos capítulos de One Piece tienen una tarea complicada. No solo se adaptarán eventos amados por los fans, sino que también se agregarán elementos que pueden fallar en una adaptación de este tipo, como lo es Chopper. Esperemos que todo salga bien, para que los fans estén contentos.

Vía: Comicbook