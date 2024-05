Nuevo juego de One Piece sorprende por su calidad gráfica

El mundo de los videojuegos de anime ha perdido calidad, y de eso estamos seguros con el último lanzamiento que se ha tenido con la franquicia de Jujutsu Kaisen, pues se nota la carencia de cariño que se tiene por el producto, y de hecho es posible que se trate de un fracaso financiero. Sin embargo, hay más empresas que quieren hacer el esfuerzo por entregar algo que vale la pena, y dentro del entorno de móviles ha surgido muy fuerte el nombre de One Piece Ambition, título que está causando sensación en las redes.

De forma reciente tanto en Youtube como en Twitter, se han compartido capturas de este juego producido por Tencent, el cual es una especie de Beat Em Up, en el que vamos a recorrer el primer arco de la historia creada por Eichiro Oda, la diferencia en comparación a otros productos, es que su calidad de imagen parece calcada del anime, algo parecido a lo que hace Arc System Works con Dragon Ball FighterZ. Además, destaca que se vea también para celulares.

Acá lo puedes ver:

Acá una descripción de One Piece:

One Piece es una popular serie de manga y anime japonesa creada por Eiichiro Oda. Se estrenó como manga el 22 de julio de 1997 en la revista Weekly Shōnen Jump de la editorial Shueisha y ha sido adaptada a una serie de anime producida por Toei Animation, que comenzó a transmitirse el 20 de octubre de 1999. La historia de “One Piece” sigue las aventuras de Monkey D. Luffy, un joven pirata con la capacidad de estirar su cuerpo como goma después de consumir una Fruta del Diablo llamada Gomu Gomu no Mi. Luffy sueña con encontrar el legendario tesoro conocido como “One Piece” y convertirse en el Rey de los Piratas. Para lograr esto, reúne una tripulación llamada los Piratas del Sombrero de Paja y navega por el peligroso Grand Line, enfrentando enemigos poderosos y descubriendo islas y secretos sorprendentes.

En cuanto al lanzamiento de One Piece Ambition, aún no hay una confirmación de que vaya a lanzarse fuera del territorio Chino, de hecho el juego completo aún no se ha lanzado en la tienda donde será puesto a la venta, dado que el gameplay mostrado viene de una beta. Está claro que la parte gráfica destaca bastante, pero como con otros juegos de anime, parece que el gameplay será bastante sencillo y hasta repetitivo.

Vía: Youtube

Nota del autor: Definitivamente se ve muy bien, pero el problema es que la jugabilidad no es tan llamativa, y se ve que lo más llamativo será la animación. En fin, a seguir esperando por el juego perfecto de One Piece, al menos ya hay un paso positivo.