Se retrasa Life by You, juego rival de The Sims

Desde hace años la franquicia de The Sims se ha mantenido como el simulador de vida definitivo, pues existe desde la era que las computadoras iniciaron el auge con los juegos, incluso hay mucha gente que prefiere a esta franquicia sobre otros populares como Animal Crossing. Sin embargo, había una promesa de competir directamente contra este, el esperado Life By You, el cual presuntamente llegaría este verano y que ahora no lo hará para infortunio de los fanáticos.

El acceso anticipado de este juego se iba a dar el próximo 4 de junio, pero ahora con el comunicado de Paradox Interactive nos hemos quedado sin alguna fecha tentativa ni nada parecido, y no se ha dejado tan claro por qué no será lanzado, pero se presume el tema de que optimizarán la experiencia. A eso agregan que la decisión no ha sido fácil, pero es por el bien de quienes quieren recibir la experiencia óptima de juego.

Acá el mensaje:

Saludos a todos, tenemos un comunicado de nuestro Director General Adjunto sobre “Life By You”: Hola a todos, Después de mucha consideración, lamentamos anunciar que hemos decidido retirar la fecha de lanzamiento de acceso anticipado de Life by You, previamente fijada para el 4 de junio. Esta no fue una decisión fácil, especialmente porque entendemos la anticipación y el entusiasmo que muchos jugadores tienen por el juego. Sin embargo, creemos que se necesita más tiempo de desarrollo. Si bien hubiéramos preferido comprometernos con una nueva ventana de lanzamiento, creemos que es más prudente esperar mientras planificamos con anticipación, en lugar de comprometernos con una nueva fecha que no podemos estar seguros de cumplir. Proporcionaremos más información lo antes posible, hasta entonces queremos agradecerle sinceramente su continuo apoyo y paciencia. Mattias Lilja, director ejecutivo adjunto de Paradox Interactive .

Aquí una descripción de The Sims:

The Sims es una serie de videojuegos de simulación de vida desarrollada por Maxis y publicada por Electronic Arts (EA). Fue creada por el diseñador de juegos Will Wright y se lanzó por primera vez el 4 de febrero de 2000. La serie permite a los jugadores crear y controlar personas virtuales, conocidas como “Sims”, y gestionar sus vidas en un entorno simulado. Es una franquicia innovadora y duradera que ha permitido a los jugadores experimentar y gestionar la vida virtual de manera detallada y creativa, dejando una marca significativa en la industria de los videojuegos.

Con esto en mente, los jugadores que esperaban el videojuego tendrán que mantenerse al tanto de notificaciones.

Vía: Foros Paradox Plaza

Nota del autor: Definitivamente es una noticia triste, pero siempre se toman estas decisiones cuando quieren ofrecer un producto de calidad. Entonces lo mejor será esperar hasta que se tenga una fecha definitiva.