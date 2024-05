Nintendo compra al estudio Shiver Entertainment

De forma reciente hay un estudio que creó ports que se presumían imposibles para Nintendo Switch, y ese fue ni más ni menos que Shiver Entertainment, quienes se encargaron de llevar juegos como Hogwarts Legacy y Mortal Kombat 1 a la consola menos potente de la generación actual. Parece que ese potencial lo ha visto la empresa, por lo que habrían cerrado un trato de forma reciente en el que se venden a los dueños de Mario, Zelda, Pikmin, entre otras franquicias.

La propia Nintendo anunció que llegó a un acuerdo con el actual propietario de Shiver, Embracer Group AB, para adquirir el 100% de las acciones en circulación de la empresa y convertirla en una subsidiaria de propiedad total. Esto podría ser un paso en cuestión del futuro, dado que se esperan muchos más ports para juegos de gran calidad en la siguiente consola híbrida, y para eso necesitan estudios experimentados en la materia.

Acá parte del comunicado:

Al dar la bienvenida al experimentado y exitoso equipo de desarrollo de Shiver, Nintendo pretende asegurar recursos de alto nivel para portar y desarrollar títulos de software. En el futuro, incluso después de que se convierta en parte del grupo Nintendo, el enfoque de Shiver seguirá siendo el mismo, continuando con los encargos de portabilidad y desarrollo de software para múltiples plataformas, incluido Nintendo Switch.

Vale la pena mencionar, que Nintendo no había hecho ninguna otra compra de estudios desde Next Level Games, quienes en estos momentos están a cargo de franquicias importantes como lo pueden ser Luigi’s Mansion y también Mario Strikers. Y como lo dicen en parte de su bienvenida, ayudarán a hacer ports de calidad para aquellos juegos que sean de la nueva generación y se piensen no pueden ser lanzados en la consola.

Vía: VCG

Nota del editor: No sé qué tan buena compra sea, después de todo no fueron versiones de juegos que realmente destacaran por lo decentes, de hecho Mortal Kombat 1 fue bastante criticada en su día. Sin embargo, es posible que tenga una buena razón para ello.