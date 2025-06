Así se vería un Nintendo Switch 2 Lite

Pese a ser una consola híbrida, la cual puedes jugar en tu televisión o por si sola, muchos jugadores querían ver una versión totalmente portátil del Switch, deseo que se les cumplió en el 2019. Ahora, lo mismo está pasando con el Switch 2, al grado de que un usuario nos da una buena idea de cómo se vería un Switch 2 Lite.

Por medio de sus redes sociales, el usuario conocido como HertzBurst compartió arte conceptual, revelando cómo se vería un Switch 2 Lite. Notablemente, los Joy-Con vuelven a estar pegados a la pantalla, la cual en esta ocasión mide 7.1 pulgadas, lo cual es menos que las 7.9 pulgadas de la consola actual, pero supera las 5.5 pulgadas del original Switch Lite.

Al igual que su predecesor, el Switch 2 Lite sería una consola completamente portátil, por lo que no se podía conectar a una pantalla por medio del dock. Si bien muchos consideran que esto no tiene sentido, puesto que fácilmente puedes sacar el Switch 2 del dock y jugar en cualquier lado, otros ven esto como un atractivo adicional.

Recordemos que el Switch tuvo su versión Lite y OLED, por lo que lo mismo se puede repetir con el Switch 2. Sin embargo, no esperen que esto suceda pronto. Si la nueva consola de Nintendo tiene el éxito suficiente, es probable que veamos un Switch 2 Lite en dos años, con una variante OLED incluso después. Todo depende de qué tan bien le vaya al hardware que llegó a nuestras manos hace menos de un mes.

Por el momento, solo nos queda esperar, pero el trabajo de HertzBurst seguramente alegrará a más de una persona que no puede esperar por tener un Switch 2 Lite. En temas relacionados, Nintendo quiere saber tu opinión del Switch 2. De igual forma, presidente de Nintendo habla sobre la vida de su nueva consola.

Nota del Autor:

No le veo sentido a un Switch 2 Lite, pero no voy a negar que este es un producto muy atractivo para algunas personas. Lo que sí me interesa es un Switch 2 OLED. Sin embargo, parece que aún estamos a un par de años de que este SKU esté disponible. Solo es cuestión de esperar que nuestros sueños se hagan realidad.

Vía: HertzBurst