One Piece supera en ganancias a Dragon Ball

Toei Animation está disfrutando de un momento próspero gracias a una de sus propiedades intelectuales más destacadas. Durante años, Dragon Ball ha sido la joya de la corona de la empresa, generando enormes ganancias con Goku a la cabeza y su séquito de seguidores lo alaban. Aunque sigue siendo una fuerza imparable, el informe fiscal de 2024 de Toei Animation revela que es One Piece la que ha llevado a la compañía a nuevas alturas financieras en cuanto a distribución de anime.

Este mes, la empresa de animación publicó su informe fiscal completo para 2024, y los resultados fueron sorprendentes. One Piece se posicionó en primer lugar, generando 22,2 mil millones de yenes. Dragon Ball, por su parte, ocupó un sólido segundo lugar con 19 mil millones de yenes. Esta posición marca el fin de una racha de siete años en la que la creación de Akira Toriyama había dominado el primer puesto, aunque no pudo haber sido superada por una franquicia más llamativa como lo es esta.

Analizando las cifras, el proyecto de Eichiro Oda superó en ingresos por licencias nacionales y duplicó las ganancias en licencias de películas en el extranjero. Y eso podría deberse a que Netflix añadió una considerable cantidad de películas de One Piece el año pasado, lo que impulsó los ingresos de esta franquicia que preparara otra temporada para el live acion. No obstante, en términos de licencias en el extranjero en general, Dragon Ball mantuvo una ventaja sobre One Piece, mientras que Digimon se posicionó en tercer lugar, ya que lanzaron una nueva cinta hace no tantos meses.

Acá la descripción de Toei:

Toei Animation es una de las compañías de animación más grandes y prestigiosas de Japón. Fundada el 23 de enero de 1948 como Japan Animated Films, la empresa cambió su nombre a Toei Animation en 1956 tras ser adquirida por la compañía Toei Company, Ltd. A lo largo de los años, Toei Animation ha sido responsable de producir algunas de las series de anime más influyentes y populares a nivel mundial. Es una institución venerada en el mundo del anime, conocida por su vasto catálogo de series y películas que han dejado una marca indeleble en la cultura popular. Su capacidad para crear historias cautivadoras y personajes memorables ha asegurado su lugar como un pilar fundamental en la industria de la animación global.

A pesar de tener estas diferencias, ambas franquicias son muy buenas, incluso el creador de One Piece admiraba al de Dragon Ball, por lo que al final es competencia entre colegas.

Vía: Comicbook

Nota del autor: A mí me gustan ambas franquicias, pero es obvio que como One Piece no ha terminado, va a generar más expectativa debido a la circulación del anime y los años que le quedan.