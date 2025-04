Live action de One Piece pierde a su showrunner

Han pasado dos años desde el estreno de la primera temporada de la serie live action de One Piece. Si bien esta producción fue recibida de forma positiva en su momento, parece que Netflix tiene problemas para entregarnos los nuevos capítulos. Ahora, se ha revelado que el productor de esta adaptación ha abandonado el proyecto.

Por medio de sus redes sociales, Matt Owens, showrunner de la serie live action de One Piece, ha confirmado que ha abandonado la producción de esta adaptación debido a que quiere enfocarse en su propia salud mental. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Los últimos seis años trabajando en el live-action de One Piece han sido un viaje que me ha cambiado la vida. Un sueño hecho realidad. Pero también ha sido DEMASIADO. Así que me tengo que bajar del Going Merry para tomarme un descanso y enfocarme en mí mismo y en mi salud mental”.

Sin entrar en detalles, Owens ha dejado en claro que desea enfocarse en su salud mental y dedicarse a tener una mejor vida. Por el momento se desconoce qué sucederá con la segunda temporada de One Piece, pero es probable que esto tenga un impacto en el estreno de los nuevos capítulos.

Aunque no hay información detallada, se espera que la segunda temporada del live action de One Piece llegue a Netflix en algún punto de este año, aunque rumores han señalado que los nuevos capítulos se podrían retrasar hasta el 2026. En temas relacionados, Solo Leveling supera la popularidad de One Piece. De igual forma, el anime de One Piece regresa con un episodio doble.

Vía: Matt Owens