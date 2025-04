Toyotaro nos da nuevo vistazo a Gohan Beast

El volumen 24 del manga de Dragon Ball Super ya está a la venta en Japón, marcando así el fin de una era para esta propiedad, y el inicio de otra. Tras la muerte de Akira Toriyama, Toyotaro se quedó a cargo por completo de esta historia, y si bien no hemos visto algo nuevo desde entonces, recientemente tuvimos un nuevo vistazo a Gohan Beast.

Como sucede en todos los volúmenes de mangas, Toyotaro aprovechó el tiempo adicional para rediseñar múltiples aspectos de Gohan en su transformación de Beat. Recordemos que el último capítulo del manga de Dragon Ball Super fue criticado por lo simple que algunos paneles lucían. Afortunadamente, el mangaka aprovechó esta oportunidad para remediar algunos de los puntos débiles de su trabajo original.

Before vs After – Gohan Beast redraws from DBS Volume 24! pic.twitter.com/K2cPtXEmPT — Hype (@DbsHype) April 4, 2025

El resultado final es un diseño más complicado para Gohan Beats, algo que ha sido del agrado de todos los fans a nivel mundial. Esto es algo común, puesto que los mangakas usualmente cometen errores o son limitados en su calendario semanal o mensual, por lo que ocupan la libertad que ofrecen los volúmenes para, no solo redibujar algunos paneles, sino para cambiar y mover escenas.

Lo interesante, es que esta es una muestra más de que el manga de Dragon Ball Super aún no acaba. Si bien ha pasado más de un año desde el último capítulo de esta historia, no hace mucho se estrenó un episodio extra, el cual no tiene relación con la historia actual. De esta forma, parece que solo es cuestión de tiempo antes de que veamos a Goku, Gohan y compañía una vez más.

Lo interesante será ver cómo es Toyotaro moverá esta historia. Si bien el mangaka ha estado a cargo de las ilustraciones de Dragon Ball Super, la historia venía de Akira Toriyama. En temas relacionados, esta es la transformación más poderosa de Majin Buu. De igual forma, confirman buena noticia sobre el manga de Dragon Ball Super.

Vía: Dbs Hype