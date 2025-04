El fin de semana por fin se estrenó el primer capítulo del anime de My Hero Academia: Vigilantes, el esperado spin-off de la aclamada producción de Toho Animation. Aquellos con Crunchyroll no solo podrán disfrutar un estreno simultáneo con Japón, sino que también tendrán acceso al doblaje simultáneo, y la plataforma de streaming ha revelado quiénes son las voces detrás de estos nuevos y viejos personajes.

Aunque el doblaje simultáneo no es nuevo para Crunchyroll, esta sigue siendo una opción muy interesante que ha sorprendido a más de una persona que no estaba al tanto de esta opción. De esta forma, la plataforma de streaming de anime le ha dado el enfoque merecido a los responsables de estos personajes:

Estudio: VSI México

Dirección: Samuel Lazcano

Adaptación: Denisse Leguizamo

ELENCO PRINCIPAL:

Diego Ramora como Koichi Haimawari “Crawler”

Andrés Gutiérrez Coto como Iwao Oguro “Knuckleduster”

Elizabeth Infante como Kazuho Haneyama “Pop☆Step”

Óscar Flores como Hizashi Yamada

Óscar Rangel/Hiram Cárdenas como Moyuru Tochi

Dan Frausto como Koga Kugizaki

Ernesto Rumbaut como Shota Aizawa

Brandon Montor como Tokage

VOCES ADICIONALES:

Juan Pedraza

Dión González

Christian Argel

Donovan Reynoso

Samanta Figueroa

Itzel Jaramillo

Manuel Pérez

Nadia Lujambio

Raúl Ordieres

Óscar López

Por lo general, el trabajo ha sido recibido de forma positiva por muchos fans, quienes no solo han señalado que a dirección es de calidad, sino que aprecian que actores como Ernesto Rumbaut retomen sus papeles del anime original de My Hero Academia. Solo nos queda esperar para ver cómo es qué adaptación maneja el doblaje en un futuro. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de la última temporada de My Hero Academia. De igual forma, inmortalizan importante momento de este anime.

Vía: Crunchyroll.