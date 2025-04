Netflix cuenta con un enorme catálogo de anime. Si bien esto es positivo para todos los usuarios, también representa un problema para los estudios de animación, los cuales no reciben la promoción necesaria para sus obras. De esta forma, Ryoma Kawamura, uno de los responsables de Moonrise, ha pedido la ayuda del público en redes sociales.

Hace unos días, Moonrise llegó a Netflix con sus 18 capítulos. Este anime es una producción de WIT Studio, el mismo equipo que se encargó de las primeras tres temporadas de Attack on Titan y están trabajando en el remake de One Piece. Si no has escuchado de su nueva producción, no eres el único, puesto que la compañía de streaming ha hecho un pésimo trabajo para promocionar esta obra. Esto ha llevado a Ryoma Kawamura, productor del estudio, a pedir ayuda del público:

“Por favor. ¡Promocionenla adecuadamente! ¡No puedo hacer esto solo! En serio, lo estoy pidiendo. Está completamente enterrada. La compañía de la N roja, es hora de mostrar su poder al mundo”.

頼むから宣伝頑張ってくれー

ワシの力だけでは無理なんやー まじでお願いします!!

まだ、埋もれまくってます。

赤いN社!!

その力を世界に見せつける時がきたぞー! — 河村崚磨 (@rv8DqHqXA1zaCzs) March 11, 2025

Moonrise está enterrada entre toda la oferta que hay en Netflix en estos momentos, y no ayuda el hecho de que llegó casi a la par del estreno de la serie animada de Devil May Cry, la cual Netflix sí ha promocionado. Kawamura le ha pedido ayuda al público para remediar esto, pero parece que la compañía de streaming simplemente no está interesada, o no tiene el presupuesto, para hacer este trabajo. En temas relacionados, estos son los actores para el doblaje de My Hero Academia: Vigilantes. De igual forma, el nuevo autor de Berserk hace enojar a los fans.

Vía: Vandal