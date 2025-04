Para todos los fans del anime, Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 es uno de los juegos más esperados del año. CyberConnect2 y SEGA están de regreso con una adaptación de la aclamada obra de Ufotable, y ahora tenemos un nuevo vistazo a esta entrega, el cual nos revela a tres personajes más.

Por medio de sus redes sociales, Aniplex ha compartido un tráiler en donde se ha revelado que Hinatsuru, Makio y Suma, las esposas de Tengen, y a quienes vimos en la segunda temporada del anime, se unirá a Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2. Lo interesante, es que el trío es considerando una sola entidad.

Como lo muestra el tráiler, el jugador controlará a Hinatsuru, quien recibirá soporte por parte de Makio y Suma al realizar diferentes acciones y habilidades especiales. Si bien es cierto que Demon Slayer: The Hinokami Chronicles recibió DLC de la segunda temporada del anime, las esposas de Tengen no formaron parte de este contenido.

Es así que Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 tendrá varias sorpresas para todos los fans. Lo mejor de todo, es que aún hay mucho que se desconoce del juego, por lo que todos los interesados en esta entrega se sorprenderán con cada nuevo tráiler. Te recordamos que Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 llegará PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 5 de agosto de 2025. En temas relacionados, te decimos dónde ver el anime de Demon Slayer. De igual forma, habrá convención de Demon Slayer en México.

Nota del Autor:

El primer Demon Slayer: The Hinokami Chronicles no es algo tan impresionante, pero sigue siendo un juego entretenido, por lo que estoy emocionado por ver cómo es que CyberConnect2 mejora su trabajo pasado. Los nuevos personajes lucen interesantes, y parece que veremos otra adaptación de los eventos del anime.

Vía: Aniplex