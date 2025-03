En abril del 2016, el primer capítulo del anime de My Hero Academia llegó a nuestras vidas. Después de casi una década, la adaptación del amado manga de Kōhei Horikoshi llegará a su fin este año. De esta forma, Crunchyroll ha compartido un nuevo tráiler de la última temporada de My Hero Academia.

Como parte de los anuncios de AnimeJapan 2025 en Tokio, Japón, Toho compartió un nuevo tráiler de la última temporada del anime de My Hero Academia, confirmado que los nuevos capítulos estarán disponibles en octubre del 2025. Puedes disfrutar del avance a continuación.

El manga de My Hero Academia terminó el año pasado, por lo que muchos fans saben que no le quedan muchos episodios al anime. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que Toho agregue una serie de capítulos originales que se encarguen de expandir el estado en el que este mundo se encuentra tras el conflicto final, algo que el estudio ya ha hecho en el pasado.

Si bien My Hero Academia llega a su fin definitivo, el universo aún no acaba, puesto que este año también estará disponible la primera temporada de My Hero Academia: Vigilantes, un spin-off que se desarrolla un par de años antes de la aventura de Deku y compañía, pero nos muestra caras nuevas y conocidas. De igual forma, no se descarta la posibilidad de ver más películas en este mundo en un futuro.

Recuerda, la última temporada de My Hero Academia llegará a Crunchyroll en octubre del 2025. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de My Hero Academia: Vigilantes. De igual forma, inmortalizan importante evento de My Hero Academia.

Nota del Autor:

Aunque el final de My Hero Academia no fue del agrado de muchos, a mí me gusto mucho, debido a que se mantiene fiel a los temas clave de la historia. Claro, me hubiera gustado ver mucho más de este mundo tras la conclusión, pero no puedo negar que Horikoshi sabe cómo llegarle al corazón de sus fans.

Vía: Crunchyroll