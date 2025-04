Siguiendo el camino de otros estudios de anime, MAPPA ha optado por adaptar el siguiente gran arco de Chainsaw Man en una película. De esta forma, este año llegará Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc a los cines de Japón. Ahora, durante sus anuncios de CinemaCon, Sony ha confirmado cuándo es que esta cinta llegará a occidente.

Por medio de sus redes sociales, se ha confirmado que Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc estará disponible en Estados Unidos el próximo 29 de octubre de 2025, poco más de un mes después de su estreno en Japón. Junto a esto, se compartió un nuevo póster de esta adaptación, en donde podemos ver a Denji escapando de una explosión.

#ChainsawManMovie is coming exclusively to theatres October 29. pic.twitter.com/Je02zmQ5nm — Sony Pictures (@SonyPictures) April 1, 2025

Aunque la cuenta oficial de Sony para nuestra región también compartió este anuncio, por el momento se desconoce exactamente cuándo es que esta cinta estará disponible en México y el resto de América Latina. Sin embargo, esto significa que Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc llegaría a nuestra región a finales de este año, algo que alegrará a todos los fans.

Similar a Demon Slayer: Mugen Trian o Jujutsu Kaisen 0, Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc es una película que adapta el siguiente gran capítulo canon en la historia del manga. Aunque se desconoce qué sucederá con la adaptación después de la cinta, es muy probable que MAPPA opte por regresar al anime tradicional para contar el resto de la historia de Tatsuki Fujimoto.

Recuerda, Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc llegará a los cines de Japón en septiembre, seguido de un estreno en Estados Unidos el 29 de octubre, lo que significa que la película llegaría a México a finales del 2025. En temas relacionados, modelo sorprende con cosplay de Himeno. De igual forma, Makima y Power tienen figuras estilo Playboy.

Nota del Autor:

Como fan, no puedo esperar para ver esta película, especialmente considerando el arco que va a adaptar. Sin embargo, no puedo preocuparme por el posible fracaso que representará para MAPPA. Aunque todos amaron la primera temporada del anime, no muchos la vieron, dejando en claro que no todos están interesados en esta gran adaptación.

Vía: Sony