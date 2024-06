La cuarta temporada de Demon Slayer se aproxima a su final. Después de siete capítulos con material original y escenas adaptadas del manga, este capítulo en el trabajo de Ufotable culminará el próximo 30 de junio. De esta forma, se ha revelado el primer vistazo oficial al último episodio de esta temporada.

Por medio del sitio oficial de Demon Slayer, se ha compartido una imagen en donde podemos ver a Tanjiro conmocionado por un evento catastrófico. Aquellos que ya leyeron el manga saben qué sucede en esta ocasión, pero para todos los que solo han visto en el anime, este momento seguramente los dejará impactados.

Recordemos que el final del séptimo capítulo nos dejó con la llegada de Muzan Kibutsuji a la residencia Ubuyashiki. Sin embargo, este no es el final de la historia. El combate contra Muzan y el resto de los demonios sigue en marcha, y si bien la temporada dejará esto de lado, es muy probable que Ufotable ya está trabajando en la adaptación de estos esperados eventos.

Te recordamos que el último capítulo de la cuarta temporada de Demon Slayer se transmitirá en Crunchyroll el próximo 30 de junio. En temas relacionados, el doblaje al español latino llega a este anime. De igual forma, tres películas más de Demon Slayer estarían en producción.

Nota del Autor:

No he visto la cuarta temporada del anime, pero considerando que el final se acerca, este es un buen momento para retomar esta adaptación. Los eventos que siguen me gustan bastante, y estoy interesado en todo el contenido original aquí presente.

Vía: Demon Slayer