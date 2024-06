El final de Demon Slayer constaría de tres películas

Sabemos que productos como Dragon Ball Z o Naruto pueden ser irreemplazables, pero para una generación de nuevos fanáticos del anime, Demon Slayer o Kimetsu No Yaiba ya se ha convertido en toda una institución, eso se debe a su narrativa profunda y personajes memorables. Por ende, cuando llegue su final debe existir algo que siga marcando un precedente, y todo indica que no será una conclusión convencional como pasa con casi todos los productos de este tipo.

De acuerdo con rumores recientes, el cierre de la historia se querría ir a lo grande, y para esto estarían haciendo tres películas de larga duración en las cuales van a retratar los instantes finales del manga, para tener una adaptación que los fanáticos puedan disfrutar en sus salas de cine cercanas. Esto lo dice un usuario de Twitter que usualmente maneja información cercana a la producción de algunos animes de gran escala, mencionando que la saga debe irse a lo grande y qué mejor que con cintas de alto presupuesto.

