Estados Unidos bloquea a Kaspersky por nexos con Rusia

Ya sabemos desde hace un rato que Rusia no es la nación más querida del mundo debido a su conflicto que al parecer todavía no termina, y por ende, países como Estados Unidos han entrado en desconfianza con los productos que tengan un origen o conexión con dicho país. Por eso mismo, la empresa de los antivirus Kaspersky ha entrado en el ojo del águila, y es posible que el gobierno a cargo de Joe Biden prohíba su distribución en las próximas semanas que están por venir.

Según lo que se ha mencionado en algunos medios, el Departamento de Comercio de EE. UU. está por añadir a esta marca a la lista negra de los no deseados como TikTok, lo que le impediría vender su antivirus en esa región del mundo. Gina Raimondo, secretaria de comercio, declaró que el software representa una amenaza para la seguridad de la nación, y eso indica que ya no están confiando en absolutamente nadie grande que no tenga dicha nacionalidad.

Dentro del gobierno se asegura que al hacer la instalación de la suite de seguridad, Rusia podría robar los datos de ciudadanos o instalar malware en los ordenadores que obviamente llevará a la información personal de los mismos. Mencionan que el país ha demostrado que tiene la capacidad y la intención de explotar a empresas como Kaspersky para recopilar y utilizar como arma la información de los estadounidenses, al menos es lo que dice Raimondo en su comunicado.

Sus políticas no los ayudan, pues dicen lo siguiente:

Podemos transferir la información personal que obtenemos de usted a destinatarios en países distintos del país en el que se recopiló originalmente la información. Es posible que esos países no tengan las mismas leyes de protección de datos que el país en el que proporcionó inicialmente la información. Kaspersky Lab es una empresa global. Para ofrecer nuestros servicios, es posible que necesitemos transferir su información personal entre varios países, incluida la Federación Rusa, donde tenemos nuestra sede.

Por ende, a partir del 20 de julio entraría el bloqueo de las ventas. Los clientes tendrán hasta el 29 de septiembre de 2024 para buscar una alternativa o dejarán de recibir actualizaciones de software. Durante ese lapso, la Agencia de Seguridad Cibernética contactará a todas las empresas de infraestructura para efectuar una migración, si es que llega a ser necesario para los clientes de Estados Unidos.

Vía: Axios

Nota del autor: Para Estados Unidos todos son sospechas, razón por la cual quieren que TikTok se venda a ellos para que no los saquen del mercado, pero ojalá nadie seda a las exigencias y simplemente se retiren de la región con la frente en alto.