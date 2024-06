Homelander iba a tener escena mucho más violenta

De forma reciente, la serie estrella de Amazon Prime Video, The Boys, ha iniciado con la cuarta temporada de episodios que ven el regreso de personajes que ya se volvieron icónicos para muchos usuarios a lo largo del mundo, por eso ha contado con una audiencia sin precedentes. Y el cuarto episodio emitido no ha evitado contar con la sorpresa de la audiencia, ya que agrega una escena bastante violenta que tiene de por medio a uno de los héroes que se llevan totalmente el show sobre las espaldas, Homelander.

Según lo mencionado por el creador de la misma, Eric Kripke, esa escena iba a ser aún peor de lo que vieron los usuarios, con toques un tanto más sangrientos y con partes en las que podría incluirse algo muy explícito en cuando a partes del cuerpo desprendidas y demás. Sin embargo, hay algo que le puso freno a al idea, y ese fue el propio actor que encarna al superhéroe. Antony Starr, quien sugirió rebajar el nivel para que los usuarios no se sintieran estresados por lo que pasaba en pantalla.

¡Spoilers adelante!

En el capítulo cuatro de la nueva temporada, podemos ver a Homelander haciendo una visita en laboratorio secreto de Vought, sitio en el cual se le trató como un experimento y entreno para ser un ser que se dedicase a salvar a todo el mundo, solo con el detalle de que no se forjó de humanidad en el camino. Y como consecuencia, lo vemos destrozar el lugar, y sobre todo dañar a los científicos que lo trataron mal en el pasado, esto con sus poderes increíbles como la mirada láser y super fuerza.

Para muchos esto ha roto el límite de lo violento, pero precisamente el creador de la serie mencionó que inicialmente que habría más desmembramientos y situaciones crueles en las cuales el personaje no le tiene piedad dentro de este laboratorio. Y fue ahí donde escuchó la voz del actor, la cual le sugería que también explorara la parte humana de Homelander, haciendo que llevara a cabo todas esas acciones crueles con el remordimiento que eso conlleva, y eso se nota en la escena.

