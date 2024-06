Parte de lo que hace especial al anime, al menos en nuestra región, es el doblaje. Algunas personas simplemente prefieren escuchar voces en español, y las grandes compañías son conscientes de esto. De esta forma, se ha revelado cuándo estará disponible el doblaje al español en la última temporada de Demon Slayer, y no tendremos que esperar mucho para escuchar este trabajo.

Por medio de un comunicado oficial, Crunchyroll ha confirmado que el doblaje al español latino de Demon Slayer llegará exclusivamente a su plataforma el próximo 30 de junio, mismo día que el arco del Hashira Training llegará a su fin. De esta forma, todos los interesados pueden disfrutar de los episodios ya disponibles en nuestro idioma.

Estos son los actores involucrados en esta ocasión:

Iván Bastidas como Tanjiro Kamado

Annie Rojas como Nezuko Kamado

José Luis Piedra como Zenitsu Agatsuma

Uraz Huerta como Inosuke Hashibira

Marc Winslow como Giyu Tomioka

Gabriel Basurto como Tengen Uzui

Armando Corona como Muichiro Tokito

Cristina Hernández como Shinobu Kocho

Meli G como Mitsuri Kanroji

Arturo Cataño como Obanai Iguro

Galo Balcázar como Sanemi Shinazugawa

Gerardo Reyero como Gyomei Himejima

Recuerda, el doblaje al español latina para la más reciente temporada de Demon Slayer estará disponible a partir del próximo 30 de junio. Si bien el arco de Hashira Training llegará a su fin, la temporada aún tendrá varios episodios más para nosotros. En temas relacionados, serían necesarias tres películas para acabar con el anime. De igual forma, los fans están contentos con el relleno.

Nota del Autor:

El doblaje de Demon Slayer es bastante bueno. Me gusta bastante, especialmente la voz de Tanjiro. No he visto la última temporada, así que probablemente opte por verla con el doblaje al español latino.

Vía: Comunicado oficial.