Un remake de Dragon Ball podría estar en camino

La tendencia de los remakes no es algo que solo vemos en Hollywood, sino que el deseo de traer de regreso algunas propiedades clásicas también ha llegado al mundo del anime. Producciones como Ranma 1/2, Devilman Crybaby, Hunter x Hunter, Urusei Yatsura y más, se han encargado de llevar esas historias a un nuevo público, y parece que podría suceder lo mismo con Dragon Ball en un futuro.

En una reciente entrevista con DB Times, Katsuyoshi Nakatsuru, animador y creador del Super Saiyajin Fase 4, reveló que hay un gran interés por realizar un remake de Dragon Ball, esto después de ver cómo es que Daima recreó algunas escenas del arco de Buu. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Si pudiera aportar algo y ser útil de alguna manera, me encantaría. Pero, si volviéramos a empezar desde el manga ‘Dragon Ball’… quizá los más jóvenes querrían readaptarlo por completo. Esto probablemente ofrecería nuevas posibilidades. En cualquier caso, la obra original existe… y a partir de ahí, hay múltiples maneras de crear una nueva serie. Como creo que sucederá algún día… también creo que participar o no, no es tan importante”.

Desde el estreno de Resurrection F, Toei Animation se ha encargado de reanimar algunas escenas clave de Dragon Ball y Dragon Ball Z, demostrando cómo es que un remake de la obra de Akira Toriyama podría verse con el estilo de animación moderna.

Si bien es cierto que ya existe algo como Dragon Ball Z Kai, esta fue solo una forma de experimentar la misma historia con un retoque en la animación y un mejor ritmo. Un remake de Dragon Ball implicaría algo mucho más complejo. De igual forma, existe la posibilidad de que Toei Animation no esté a cargo de este proyecto. Recordemos que el remake de One Piece está en manos de WIT Studio, y no Toei.

Por el momento, un remake de Dragon Ball es solo un sueño para algunas personas, y no es una garantía de que vaya a suceder, especialmente considerando que el futuro de la propiedad es algo incierto en estos momentos. En temas relacionados, Dragon Ball: Sparking! Zero llegaría al Switch 2. De igual forma, esta sería la plataforma de streaming para el doblaje de Dragon Ball Daima.

Vía: Vandal