Dragon Ball: Sparking! Zero se lanzaría para Switch 2

El año pasado se lanzó un juego de arena fighter más esperado de los últimos tiempos, Dragon Ball: Sparking! Zero, el regreso de la saga Budokai Tenkaichi que tanto se esperaba, y que no está de más decir, fue algo decepcionante en cuanto a las plataformas que se lanzó. Y es que muchos no pudieron disfrutarlo en su Switch, pero nueva información ha salido, y puede ser que al final de todo si logre unirse a la familia de la gran N.

Un nuevo informe sugiere que este podría ser uno de los títulos disponibles en la próxima consola de Nintendo. Según el escritor de eXputer, eXtas1s, Bandai Namco tiene planes de llevar el esperado juego de peleas a Switch 2. La información proviene de un video publicado en YouTube, donde el filtrador menciona la estrecha relación las compañías, quienes han colaborado en múltiples proyectos en el pasado. La posibilidad de que Dragon Ball: Sparking Zero llegue no resulta descabellada. El estudio ha trabajado en títulos como Super Smash Bros. Ultimate y varias entregas de Pokémon. Sin embargo, hay que tomar este rumor con cautela, ya que eXtas1s tiene un historial mixto de aciertos y errores en sus filtraciones. Los rumores sobre la alineación de juegos de terceros para Switch 2 no han parado de circular. Se dice que Bandai Namco también podría llevar Tekken 8 y Elden Ring a la consola, mientras que otras filtraciones apuntan a que Diablo 4, Final Fantasy 7 Remake y Rebirth podrían estar en camino. También se especula que juegos como Halo: The Master Chief Collection y Assassin’s Creed Shadows formarán parte de la misma. Por ahora, Nintendo no ha revelado más detalles sobre Switch 2 ni ha confirmado su alineación de lanzamiento. Sin embargo, si estos rumores resultan ciertos, la nueva consola podría recibir una gran cantidad de títulos de renombre desde el inicio, lo que la convertiría en una opción atractiva para los jugadores que buscan experiencias de alto nivel. Es posible que el próximo 2 de abril tengamos más detalles. Vía: NE