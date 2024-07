Filtración le pone fecha al PlayStation 5 Pro

El PlayStation 5 Pro es uno de los mayores rumores de esta industria en los últimos años. Aunque Sony no ha confirmado la existencia de esta pieza de hardware, múltiples fuentes no solo aseguran que existe, sino que han compartido varios detalles técnicos. Ahora, uno de los insider más importantes le ha puesto fecha al PS5 Pro, y parece que no tendremos que esperar mucho para tener este hardware en nuestras manos.

Recientemente, Tom Henderson, famoso insider y quien fue el primero en hablar sobre la existencia de este sistema, fue cuestionado ante la posibilidad de que el PS5 sea anunciado en septiembre de este año, durante un rumoreado PlayStation Showcase. Fue aquí en donde el insider señaló que el PlayStation 5 Pro estará disponible este mismo año.

“¡Llega este año!”

If it releases this year! — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) July 17, 2024

Aunque no compartió más detalles, muchos han señalado que el PS5 Pro llegaría estaría a la venta durante octubre o noviembre de 2024, para así estar listo para las fiestas de fin de año. Por su parte, y como ha sucedido en el pasado, Sony se ha mantenido en silencio, evitando confirmar o desmentir la existencia de esta pieza de hardware.

Considerando que los rumores y reportes apuntan a la revelación del PlayStation 5 Pro durante un evento planeado para septiembre, es probable que no tengamos más detalles sobre esta consola hasta entonces. En temas relacionados, las ofertas de verano llegan a la PlayStation Store. De igual forma, Gears of Wars: E-Day estaría disponible también en PlayStation 5.

Nota del Autor:

El periodo de pre-órdenes entre septiembre y noviembre es corto. Si bien existe la posibilidad de que el PlayStation 5 Pro sea real, no creo que esté disponible este año. Es probable que el hardware llegue a nuestras manos durante la primera mitad de 2025, quizás a finales del año fiscal.

Vía: Tom Henderson