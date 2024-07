Gears of Wars: E-Day llegaría a PlayStation 5

Una de las mayores revelaciones del verano fue Gears of War: E-Day, una precuela que los fans no pueden esperar para jugar. Gracias a su anuncio oficial, más información ha salido a la luz en los últimos días. De esta forma, recientemente se compartió un listado de trabajo en The Coalition, el cual apunta al lanzamiento de esta entrega en PlayStation 5.

De acuerdo con una solicitud de trabajo oficial, The Coalition actualmente está buscando gente con experiencia en múltiples apartados, como en Unreal Engine. Lo que más llama la atención, es una sección en donde se especifica que esta persona debe de tener conocimiento de las plataformas en línea, incluidas Xbox Live, Steam y, para la sorpresa de todos, PlayStation Network.

Recordemos que múltiples rumores han señalado que la serie de Gears of War, así como otras propiedades insignia de Xbox, llegarían al PlayStation 5 en un futuro. Aunque por el momento no hemos visto información oficial al respecto, este listado de trabajo podría ser la primera indicación de que este es un futuro posible para la división de Microsoft.

Claro, por el momento no hay una confirmación por parte de PlayStation, Xbox o The Coalition sobre la llegada de Gears of War: E-Day al PS5, aunque esto podría suceder eventualmente. Recordemos que esta nueva entrega aún está a varios años de distancia, y por el momento no tiene fecha de lanzamiento, por lo que tendremos que esperar para tener más detalles al respecto. En temas relacionados, la popularidad de Gears of War resurge. De igual forma, esta nueva entrega retomaría los elementos de terror de la serie.

Nota del Autor:

Todo parece indicar que las exclusivas de Xbox por fin estarían disponibles en PlayStation 5. Sin embargo, nada descarta la posibilidad de que la solicitud de trabajo se refiera a personas que conozcan todos los ecosistemas en línea como una forma de mejorar la experiencia para todos los fans.

Vía: Tech 4 Gamers