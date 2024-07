Nuevos juegos para Xbox Game Pass

Con rumores de la llegada de Call of Duty a Xbox Game Pass, la compañía por fin ha revelado los juegos que estarán disponibles en este servicio durante los próximos días. A diferencia de otras ocasiones, en esta ocasión solo tenemos una selección que abarca esta semana, y no el resto del mes, aunque aún hay una variedad interesante.

A partir del día de hoy, títulos como Magical Delicacy se suman a Xbox Game Pass, y en la semana estarán disponibles más juegos, como Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Esta es la lista completa de novedades para el servicio:

Magical Delicacy (Nube, Consola y PC) – Ya disponible

Flock (Nube, Consola y PC) – Ya disponible

Flintlock: The Siege of Dawn (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 18 de julio

Dungeons of Hinterberg (Nube, PC, y Xbox Series X|S) – 18 de julio

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Nube, Consola y PC) – 19 de julio

Como pueden ver, la lista acaba esta misma semana, algo extremadamente raro. Recordemos que rumores han señalado que Call of Duty: Modern Warfare III y otros juegos de Call of Duty estarán disponibles en Game Pass a finales de julio. De esta forma, no se descarta que estos juegos tengan su propio anuncio en los próximos días.

Por último, también se compartió una lista de los juegos que dejarán de estar disponibles en Xbox Game Pass el próximo 31 de julio:

A Short Hike (Nube, Consola y PC)

Train Sim World 4 (Nube, Consola y PC)

Venba (Nube, Consola y PC)

De esta selección, A Short Hike es la pérdida más grande, pues se trata de un fantástico juego independiente. En temas relacionados, así quedaron los precios de Xbox Game Pass en México. De igual forma, un nuevo incremento podría estar en camino al servicio.

Nota del Autor:

Ya estoy jugando Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, y es bastante divertido. Junto a esto, algo que todos deben de jugar antes de su salida es A Short Hike. Este es un fantástico juego de mini mundo abierto en donde puedes exportar una isla y sentirse como niño en vacaciones.

Vía: Xbox.