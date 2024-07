Los precios de Xbox Game Pass volverían a subir

La semana pasada se dio un anuncio bastante llamativo en torno al servicio de Xbox Game Pass, dado que se confirmó el aumento de precio en todos los niveles de membresía, agregando que ahora entra un nuevo nivel llamado estandar, el cual quita a nuevos usuarios la posibilidad de probar nuevos títulos de lanzamiento. Y por lo que indican famosos analistas, era algo inevitable que esto pasara, pues la empresa de color verde ha hecho muchos gastos de alta importancia en los últimos años como la compra de Activision.

Entre las razones por las que Xbox está aumentando no son nuevas, dicen los analistas a los medios como IGN. El año pasado ya sucedió esto. Piers Harding-Rolls de Ampere Analysis señala en sus propios escritos sobre el tema, el costo de crear y lanzar juegos ha aumentado, y quieren ganar dinero, simple y llanamente. Necesita que sus suscriptores paguen más para compensar los costos de licenciar juegos en general, así como el costo de agregar una versión premium anual significativa que se disfrazó con el próximo Call of Duty.

Por su parte, Mat Piscatella menciona que el mercado de suscripciones en general se ha estancado en los últimos años, también va para PlayStation. El gasto en servicios de suscripción de videojuegos ha disminuido ligeramente en lo que va de 2024 en comparación con hace un año, a 2.200 millones de dólares, y las ofertas de suscripción de juegos en la nube no han sido recibidas con exuberancia por parte de los jugadores. Como resultado, Xbox debe hacer cambios si quiere alcanzar sus objetivos a largo plazo. Pero hay un número limitado de cambios posibles que es capaz de realizar.

Acá parte de las declaraciones:

Cuando tienes que aumentar los ingresos, como hacen los jefes de Xbox, sólo tienes un par de palancas cuando se trata de Game Pass. Es volumen o rendimiento. Y está claro que el volumen se ha incrementado, se estabilizó durante algún tiempo, tanto en Game Pass Core (anteriormente Xbox Live Gold) como en Game Pass real. Xbox ha hecho un buen trabajo al trasladar gradualmente a sus suscriptores del Live Gold más económico al Game Pass. Pero ahora necesitan seguir creciendo y/o seguir pagando por la división más grande que han creado con todas estas adquisiciones. Por lo tanto, los nuevos cambios están trasladando a los suscriptores de Game Pass a niveles más altos, al tiempo que crean niveles intermedios seleccionados para aquellos que no quieren juegos del Día 1.

Uno de los analistas menciona que el aumento de precios de Xbox fue y sigue siendo “inevitable” debido a la inflación actual, así como a la desaceleración del crecimiento de las suscripciones antes mencionada. Por lo que la empresa necesita aumentar los ingresos promedio por usuario o ARPU, especialmente en un esfuerzo por compensar las ventas de copias únicas del nuevo Call of Duty que inevitablemente perderá frente a Game Pass. En caso de que no se haga un equilibrio, probablemente veremos un aumento más el año que viene.

Vía: IGN

Nota del autor: Aún nos estamos salvando de que Nintendo no siga este mismo ejemplo, después de todo no ofrecen juegos gratis de estreno. En cuanto a Sony, esperemos que no suba más, ya tuvimos suficiente el año pasado con su sorpresita.