Phil Spencer da nuevos detalles sobre la portátil de Xbox

Las noticias de la novedad, Nintendo Switch 2, no paran de llegar conforme nos acercamos a la fecha de lanzamiento, pues significa una nueva híbrida que tendrá muchas bondades, incluyendo exclusivos que no vamos a ver en otro lado. Sin embargo, la empresa de la N gigante no es la única trabajando en nuevo hardware. Y es que para quien no lo recuerde, Xbox estará lanzando su portátil este mismo año, con nueva información que salió de por medio estos últimos días.

El CEO, Phil Spencer, ha dejado entrever que la consola portátil vinculada a la marca podría llegar antes de lo esperado. En una entrevista reciente con iJustine durante las celebraciones del 50.º aniversario de Microsoft, mencionó que han estado “bromeando y hablando sobre consolas portátiles”, mostrando entusiasmo por la posibilidad de jugar en cualquier parte sin necesidad de una consola doméstica o una PC de escritorio. Subrayó que la visión de Xbox se enfoca más en la experiencia del jugador que en un solo dispositivo, destacando la importancia de tener acceso a todos los juegos, partidas guardadas y derechos sin importar el lugar. Esta filosofía sugiere que, más allá de una consola tradicional, el proyecto busca integrar de forma más fluida el ecosistema de la consola principal en dispositivos portátiles. Desde hace tiempo se sabe que ya se trabaja en este tipo de tecnología. El año pasado, Spencer declaró a medios que estaban explorando activamente una opción portátil y desarrollando un prototipo. Aunque algunos reportes apuntaban a un lanzamiento para 2027, las palabras del directivo podrían indicar un adelanto en los planes. Sin embargo, lo que estaría más cerca de ver la luz no sería una consola portátil exclusiva de Xbox, sino una PC portátil desarrollada en conjunto con ASUS. Este dispositivo tendría una fuerte integración con el brand, lo que facilitaría a los jugadores llevar su experiencia a cualquier parte, sin dejar de lado la potencia de una computadora de juegos. Por ahora, tocará a que nos den más información. El escenario perfecto puede ser Summer Game Fest. Vía: ID100