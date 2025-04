Xbox estaría guardando una sorpresa para Switch 2

El posible lanzamiento de Halo ha generado gran expectativa, pero podría no ser en la colección completa que los fans conocen. Según un reporte del periodista Tom Warren, Xbox estaría planeando llevar algunos títulos de Halo: The Master Chief Collection a la nueva consola, aunque no se ha confirmado cuáles serían los primeros en llegar.

El compilado original incluye seis juegos clásicos de: Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo Reach y Halo 4, todos con mejoras en jugabilidad, gráficos y modos multijugador. Sin embargo, el lanzamiento en Switch 2 se limitaría a ciertos títulos de la saga, en lugar de estar completa.

La posibilidad de que Microsoft lleve la saga no es descabellada, considerando el éxito de la consola y la estrategia reciente de la compañía de lanzar juegos en más plataformas. Un ejemplo es Pentiment y Grounded que llegaron a Switch en 2024. Además, se dice que el plan de lanzamiento se dividiría en tres fases, iniciando con los first-party y, más adelante, con juegos de terceros, lo que podría abrir la puerta a esta colaboración.

Hasta ahora, ni Microsoft ni Nintendo han confirmado esta información. Sin embargo, la posibilidad de ver Halo en Switch 2 marcaría un hito en la relación entre ambas compañías y ampliaría la audiencia de una de las franquicias más icónicas de los videojuegos. Incluso abre la puerta a que Master Chief sea seleccionado para pelear en el próximo Super Smash Bros.

Vía: XTK