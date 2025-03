Anuncian nuevos beneficios para suscriptores de Xbox Game Pass

Microsoft continúa expandiendo las ventajas de su servicio, incorporando recompensas exclusivas para suscriptores y optimizando la experiencia en Xbox con una nueva actualización. Los jugadores de Game Pass Ultimate y PC Game Pass ahora pueden obtener cosméticos y monedas virtuales en títulos free-to-play como Heroes of the Storm, Naraka: Bladepoint, The Finals y Smite 2. Además, en abril, se añadirán más recompensas en juegos como Warzone, Enlisted y War Thunder.

En el ámbito del juego en la nube, Cloud Gaming introduce una navegación más fluida, permitiendo a los jugadores cambiar entre títulos sin salir de la sesión. Esta función se estrenará con Assassin’s Creed Shadows y se ampliará a otros juegos del catálogo, como Party Animals, Gotham Knights y Suicide Squad. También se ha confirmado que en las próximas semanas se añadirán más títulos para streaming desde la biblioteca.

Las mejoras llegan también a Game Bar y la Tienda de widgets en PC, con una interfaz renovada y más accesible. Además, los jugadores podrán disfrutar de fondos de pantalla temáticos. En el ámbito del hardware, Microsoft ha lanzado el Xbox Adaptive Joystick, un control diseñado para mejorar la accesibilidad en los videojuegos.

Por otro lado, algunos usuarios del Xbox Insider Program están probando una nueva función llamada Game Hub, que permitirá acceder a información detallada de los juegos antes de iniciarlos. Esta característica aún está en fase de pruebas, pero promete mejorar la forma en que los jugadores exploran su biblioteca y descubren nuevos títulos. Por lo que los usuarios generales deberán esperar un poco más a las mejoras.

Vía: 3DJ