Nuevos detalles sobre The Witcher 4

Después del desastroso lanzamiento de Cyberpunk 2077 a finales de 2020, CD Projekt pasó los últimos años tratando de arreglar este título, y tras el lanzamiento de Phantom Liberty en 2023, la compañía polaca por fin dio por cerrado este caótico capítulo en su vida, y se han enfocado en nuevos proyectos. Uno de estos es The Witcher 4, del cual recientemente se dieron a conocer nuevos detalles.

En una reciente entrevista en el podcast de The Flow, Pawel Sasko, director asociado de juegos de CD Projekt Red, tuvo la oportunidad de hablar un poco sobre los proyectos en los que el estudio está trabajando. Aquí mencionó que estos desarrollos actualmente se encuentran en una etapa muy temprana en su producción, y por el momento no puede dar muchos detalles al respecto.

En el caso de The Witcher 4, este es el proyecto más avanzado del estudio, y se espera que comience su producción en forma en algún punto del 2024. Recordemos que tras finalizar Phantom Liberty, gran parte del personal de CD Projekt Red comenzó a trabajar en la siguiente entrega en esta amada serie. Sin embargo, parece que este título aún está a varios años de distancia.

The Witcher 4, conocido internamente como Polaris, es un ambicioso proyecto, el primero de una nueva trilogía, el cual promete introducir muchos elementos nuevos sin dejar de ser fiel a la experiencia central que todos reconocemos. Uno de los cambios más significativos es que Geralt of Rivia no será el protagonista de esta entrega. Lamentablemente, por el momento no tenemos más detalles sobre cómo esto funcionará. En temas relacionados, Netflix confirma final de la serie de The Witcher. De igual forma, así se ve Liam Hemsworth en esta adaptación.

Aún estamos a varios años de distancia de The Witcher 4, y considerando lo que sucedió con Cyberpunk 2077, es muy probable que CD Projekt Red no tenga pensado repetir sus previos errores, y eso significa un largo desarrollo para pulir cada apartado posible.

Vía: Insider-Gaming