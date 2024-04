Netflix confirma final de la serie de The Witcher

Tras darse a conocer la salida de Henry Cavil como Geralt of Rivia en la serie de The Witcher, estaba claro que la producción de Netflix tenía los días contados. Ahora, el gigante de streaming ha confirmado que cuándo es que la adaptación de los libros de Andrzej Sapkowski llegará a su fin y, para la sorpresa de muchos, esto no sucederá inmediatamente.

Por medio de sus redes sociales, Netflix ha confirmado que la cuarta temporada de The Witcher ya está en producción, y eso no es todo, puesto que ya está en planeación la quinta y última temporada de esta serie. Esto fue lo que se comentó al respecto:

It's official, The Witcher season 4 is in production. But that's not all, we're already planning season 5, which will be the final season and bring this epic show to a fitting conclusion. See you on The Continent. pic.twitter.com/c0ilUCWYkF

— The Witcher (@witchernetflix) April 18, 2024